Shopify: l’e-commerce sta facendo un passo indietro

26 July 2022 – 16:38

Crolla del 16% il valore di Shopify in Borsa sulla scia di aspettative deludenti: secondo il gruppo è colpa di una inversione di tendenza post-Covid.

