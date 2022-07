Occasione Microsoft Surface Pro 8: ben 400€ di sconto

26 Luglio 2022 – 19:45

Microsoft taglia di 400 euro il prezzo dei Surface Pro 8 disponibili su Amazon, portandoli ad un prezzo addirittura inferiore al recente Prime Day.

