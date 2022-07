ISS: addio della Russia dopo il 2024

26 Luglio 2022 – 19:46

Yuri Borisov, capo dell’agenzia spaziale Roscosmos, ha comunicato che la Russia lascerà la Stazione Spaziale Internazionale dopo il 2024.

Fonte: Punto Informatico