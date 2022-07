Deepfake: cosa sono, come riconoscerli e come difendersi

26 Luglio 2022 – 16:45

Cosa sono i deepfake, in che ambiti vengono utilizzati, che programmi vengono usati per generarli. Leggi la nostra guida su come difendersi.

The post Deepfake: cosa sono, come riconoscerli e come difendersi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico