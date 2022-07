Criptovalute: il punto di vista della Banca Centrale Filippina

26 Luglio 2022 – 13:45

Il Governatore della Banca Centrale Filippina ha spiegato la posizione politica delle criptovalute che non devono essere per forza bandite.

The post Criptovalute: il punto di vista della Banca Centrale Filippina appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico