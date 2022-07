CosmicStrand: rootkit UEFI nelle schede madri ASUS

26 July 2022 – 13:01

CosmicStrand è un rootkit scoperto dai ricercatori di Kaspersky nel firmware UEFI di alcune schede madri ASUS e Gigabyte con chipset H81.

