Come si ottiene la cittadinanza italiana?

26 Luglio 2022 – 9:20

L’Italia è uno dei paesi con i requisiti più severi per concedere la cittadinanza. Se non si hanno genitori o avi italiani o non ci si sposa una persona italiana servono almeno dieci anni. Una tempistica che può sempre allungarsi per ritardi o altri impedimenti

Fonte: Wired