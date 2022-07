Aruba: Fibra a 17,69€ SENZA Costi di Attivazione

26 Luglio 2022 – 22:45

Aruba continua a proporre la sua per avere internet a casa che compete direttamente con la Fibra di Iliad SENZA costi di attivazione. Fra poco dunque analizzeremo nel dettaglio l’offerta del provider italiano entrato da poco nel mercato italiano ma che nel campo delle telecomunicazioni sta già facendo parlare di sé in senso positivo. Aruba […]

The post Aruba: Fibra a 17,69€ SENZA Costi di Attivazione appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico