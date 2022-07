Windows 11: licenze vendute senza passare per Windows 10

25 July 2022 – 10:37

Microsoft sta vendendo le licenze per Windows 11 a chi assembla personalmente il PC, senza obbligare a dover passare prima per Windows 10.

