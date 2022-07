Stazione spaziale cinese: lanciato secondo modulo

25 Luglio 2022 – 19:45

La Cina ha lanciato il secondo modulo della stazione spaziale Tiangong con il razzo Long March 5B (il fissaggio è avvenuto circa 13 ore dopo).

Fonte: Punto Informatico