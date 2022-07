SOGEI: nessun attacco cracker all’Agenzia delle Entrate

25 Luglio 2022 – 22:45

SOGEI smentisce l’ipotesi di una violazione dei server dell’Agenzia delle Entrate e della sottrazione di dati dagli stessi: le indagini continuano.

