Windows 11: risolto il problema con il menu Start

24 July 2022 – 16:33

Microsoft ha risolto il bug, introdotto con l’aggiornamento facoltativo KB5014668, che impediva l’apertura del menu Start di Windows 11.

