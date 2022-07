Oltre 5,4 milioni di account Twitter in vendita

24 Luglio 2022 – 13:45

Un cybercriminale ha messo in vendita i dati di oltre 5,4 milioni di account Twitter, rubati sfruttando una vulnerabilità del client Android.

