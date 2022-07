In Italia non sappiamo usare il verde pubblico per combattere il caldo

24 Luglio 2022 – 9:20

Ci sono 330 milioni pronti, ma rischiano di non arrivare: non si trovano le superfici, mancano persino le piante. E il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti giace in bozza dal 2018

Fonte: Wired