Eutelsat compra OneWeb per sfidare SpaceX

24 Luglio 2022 – 13:45

Secondo il Financial Times, Eutelsat acquisirà la maggioranza di OneWeb creando un’alleanza Francia-Regno Unito-Cina-India per sfidare SpaceX.

