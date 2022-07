Call Center: arriva lo stop con il nuovo Registro delle Opposizioni

24 Luglio 2022 – 13:45

Con il nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni è arrivato lo stop ai Call Center che praticano il telemarketing selvaggio senza regole.

