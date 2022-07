Meta permette contenuti per adulti in Horizon Worlds

23 July 2022 – 13:00

Meta permette di creare mondi virtuali per adulti (con alcuni divieti), ma è necessario specificare che i contenuti sono vietati ai minori di 18 anni.

The post Meta permette contenuti per adulti in Horizon Worlds appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico