L’ingegnere che ha parlato di una IA Google senziente è stato licenziato

23 July 2022 – 10:33

Blake Lemoine, l’ingegnere Google che aveva definito senziente l’IA LaMDA, è stato licenziato dalla compagnia.

