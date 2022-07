Crittografia end-to-end anche per Zoom Phone

23 July 2022 – 16:39

Il servizio cloud VoIP Zoom Phone supporta la crittografia end-to-end per le chiamate one-to-one tra due utenti che usano lo stesso account aziendale.

