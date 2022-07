Canone Rai Regionale: cosa potrebbe succedere nel 2023

23 July 2022 – 10:30

Il Canone Rai potrebbe diventare Regionale: è questa la nuova proposta che potrebbe trasformare il Canone TV in Italia dal 1° gennaio 2023.

Fonte: Punto Informatico