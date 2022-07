YouTube, filtri sull’aborto: è un tema pericoloso

22 Luglio 2022 – 19:45

YouTube non intende essere piattaforma con contenuti pericolosi sul tema dell’aborto, dunque promulga una nuova policy con filtri e controlli.

