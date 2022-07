Twitter: entrate in calo per colpa di Elon Musk

22 July 2022 – 16:06

Twitter afferma che l’incertezza relativa all’acquisizione è una delle cause della diminuzione delle entrate registrata nel secondo trimestre 2022.

