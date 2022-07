Il caldo rende più semplice il mining di Bitcoin

22 Luglio 2022 – 19:45

Le temperature non scendono, il prezzo dell’energia sale, i nodi della rete si disconnettono e il mining di Bitcoin diventa più semplice.

