Google Pixel Buds Pro: comprali ora su Amazon

22 Luglio 2022 – 13:45

Disponibili per il preordine su Amazon anche i nuovi auricolari wireless top di gamma a marchio Google: sono arrivati i Pixel Buds Pro.

The post Google Pixel Buds Pro: comprali ora su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico