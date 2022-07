Costa Rica: ultimo attacco ransomware di Conti

22 July 2022 – 13:03

L’attacco ransomware effettuato dal gruppo Conti nel mese di aprile è stato l’ultimo prima dello scioglimento e la creazione di vari gruppi separati.

