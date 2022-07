Cosa prevede l’accordo sul grano tra Ucraina e Russia

22 Luglio 2022 – 18:20

L’obiettivo è far ripartire le esportazioni dal porto di Odessa, dalle quali dipende la sicurezza alimentare di almeno venti paesi in via di sviluppo. Kyiv e Mosca hanno firmato separatamente l’intesa con la Turchia

