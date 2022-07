Candiru sfrutta bug di Chrome per spiare gli utenti

22 Luglio 2022 – 13:45

I ricercatori di Avast hanno scoperto un attacco effettuato contro alcuni giornalisti con lo spyware di Candiru, sfruttando un bug di Google Chrome.

Fonte: Punto Informatico