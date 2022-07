Samantha Cristoforetti: prima passeggiata spaziale

21 July 2022 – 19:04

Samantha Cristoforetti è uscita dalla ISS per effettuare la sua prima passeggiata spaziale, insieme a Oleg Artemyev, comandante della missione.

