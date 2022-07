Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel Buds-A Series su Amazon

21 July 2022 – 1:14

Gli smartphone Pixel 6 e Pixel 6 Pro di Google, così come gli auricolari wireless Pixel Buds-A Series, sono ora in vendita su Amazon.

The post Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel Buds-A Series su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico