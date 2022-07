Neopets: data breach colpisce 69 milioni di utenti

21 July 2022 – 16:37

Il gioco online Neopets conferma di essere stato colpito da una violazione: il data breach interessa ben 69 milioni di utenti iscritti.

Fonte: Punto Informatico