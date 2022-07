Migliora la privacy di Android con DNS-over-HTTP/3

21 July 2022 – 13:00

Google ha aggiunto il supporto per il protocollo DNS-over-HTTP/3 in Android 11 per garantire prestazioni superiori al protocollo DNS-over-TLS.

