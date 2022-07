Microsoft Store: migliorie per i prezzi e altre novità

21 Luglio 2022 – 19:45

È stata rilasciata una nuova versione del Microsoft Store, con nuovi badge per i prezzi e migliore relative alla ricerca delle edizioni.

