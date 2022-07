Malware Android nascosti in molte app sul Play Store

21 July 2022 – 10:38

Gli esperti di ZScaler hanno scoperto i malware Joker, Facestealer e Coper in diverse app pubblicate sul Play Store (tutte rimosse da Google).

The post Malware Android nascosti in molte app sul Play Store appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico