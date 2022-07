iPhone: domanda aumentata vertiginosamente in Cina

21 July 2022 – 10:43

Dopo la revoca dei blocchi da Covid-19 in Cina, la domanda per iPhone è fortemente aumentata, Apple è la quarta azienda del paese.

Fonte: Punto Informatico