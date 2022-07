FIFA 23: il primo trailer e il via al preordine

21 Luglio 2022 – 13:45

La nuova simulazione calcistica di EA Sports, FIFA 23, si presenta con un primo trailer ufficiale e avvia la fase di preordine su Amazon.

The post FIFA 23: il primo trailer e il via al preordine appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico