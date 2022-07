Dogecoin upgrade, aspettando che passi l’inverno

21 Luglio 2022 – 19:45

Anche nel giorno in cui Elon Musk prova a scaldare il cuore del Dogecoin con un tweet, la criptovaluta perde altri punti percentuali senza reagire.

The post Dogecoin upgrade, aspettando che passi l’inverno appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico