Carta Flowe: un albero piantato ogni 100 pagamenti

21 July 2022 – 10:39

Flowe offre un’insolita carta in legno, un conto online e una serie di interessanti iniziative per salvare il nostro pianeta.

The post Carta Flowe: un albero piantato ogni 100 pagamenti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico