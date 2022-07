Campagna di malvertising usa Google Ads per truffe

21 July 2022 – 16:38

Ignoti cybercriminali hanno sfruttato il network di Google Ads per mostrare inserzioni fasulle con link verso siti utilizzati per varie truffe.

