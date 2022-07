Amazon e One Medical per migliorare l’assistenza sanitaria

21 July 2022 – 16:31

Amazon annuncia l’intenzione di acquisire One Medical per 3,9 miliardi di dollari e avviare una rivoluzione nel mondo dell’assistenza sanitaria.

