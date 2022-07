Netflix perde un milione di abbonati, ma vede comunque il bicchiere mezzo pieno

20 Luglio 2022 – 15:21

Le previsioni per il secondo trimestre dell’anno stimavano un calo di due milioni di utenti. È presto per dire se il colosso dello streaming è in ripresa, ma sta attuando alcune strategie per recuperare iscritti

Fonte: Wired