Huawei annuncia la nuova serie low cost FreeBuds SE

20 Luglio 2022 – 19:45

Huawei all’attacco del profilo low cost del mercato degli auricolari Bluetooth: prenotazioni aperte per i nuovi FreeBuds SE bianchi o azzurri.

The post Huawei annuncia la nuova serie low cost FreeBuds SE appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico