Ghali dona una nuova imbarcazione di salvataggio alla ong Mediterranea

20 Luglio 2022 – 18:20

Il nome della imbarcazione sarà Bayna, come una canzone di Ghali, che vuol dire “vederci chiaro” in tunisino. La sua donazione ha dato il via alla raccolta fondi di Mediterranea per rinnovare le dotazioni di sicurezza della nave Mare Jonio

Fonte: Wired