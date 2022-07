Cyberwar: Google scopre un nuovo malware russo

20 July 2022 – 9:57

Google ha scoperto un nuovo attacco del gruppo russo Turla che sfrutta un sito fasullo del Reggimento Azov per distribuire un malware Android.

