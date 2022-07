Apple: 50 milioni di dollari per le tastiere dei MacBook

20 Luglio 2022 – 13:45

Una vertenza giudiziaria sancisce che Apple dovrà pagare agli utenti 50 milioni di dollari per le tastiere a farfalla difettose dei MacBook.

