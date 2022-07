Yape, il robot-fattorino per le consegne a Milano

19 July 2022 – 16:29

Yape inizia a Milano una sperimentazione in due fasi semestrali per lo sviluppo di una flotta di robot-fattorino per le consegne a domicilio.

