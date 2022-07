SATAn: furto di dati a distanza tramite cavi SATA

19 Luglio 2022 – 19:45

Un ricercatore ha scoperto che i dati presenti sul computer possono essere rubati a distanza, utilizzando un cavo SATA come antenna di trasmissione.

