POS Easy: lettore POS con il 70% di sconto e zero canone

19 July 2022 – 12:45

POS Easy è un lettore senza canone e con commissioni contenute che, grazie all’attuale offerta, è acquistabile per appena 50 euro.

The post POS Easy: lettore POS con il 70% di sconto e zero canone appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico