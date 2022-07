Mercato smartphone: attenzione spostata alla fascia bassa

19 July 2022 – 13:35

L’ultimo report di Canalys sul mercato smartphone segnala che dal Q2 2022 i consumatori stanno preferendo i dispositivi di fascia bassa.

The post Mercato smartphone: attenzione spostata alla fascia bassa appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico