iPhone 14: Apple punta sulla variante solo eSIM

19 July 2022 – 13:01

I rumors suggeriscono che Apple intende lanciare iPhone 14 in variante solo eSIM, in quanto trattasi di una tecnologia sempre più diffusa.

