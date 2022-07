Il tribunale di Milano ha ordinato a Cloudflare di bloccare siti che violano il diritto d’autore

19 July 2022 – 11:53

Sony, Universal e Warner hanno vinto il ricorso contro il fornitore di service Dns per bloccare la diffusione pirata di musica. Tuttavia non è chiaro come il verdetto possa essere attuato nel concreto

Fonte: Wired